「まだ5月なのに冷房つけるの？ もったいなくない？」 気温が25度を超えたあたりでエアコンをつけ始める夫に、思わずそう言いたくなる人もいるのではないでしょうか。冷房の使用をためらう気持ちは分かる一方、暑さを我慢しすぎると熱中症のリスクが高まることも心配です。 本記事では、冷房を使い始める室温の目安や日中8時間つけた場合の電気代、そして「つける・つけない」を判断するポイントについて解説します