女優の鳴海唯（２８）が２６日スタートのＴＢＳ系連続ドラマ「１００日後に別れる僕と彼」（火曜・深夜１時２６分、ＭＢＳは同・深夜０時５９分）でテレビ番組のディレクター役に初挑戦する。ダブル主演の伊藤健太郎（２８）、寛一郎（２９）が同性カップルを演じ、その２人に密着取材するディレクターの茅野志穂役。「実際にカメラを構えて質問をして、本当にドキュメンタリーを撮っている感覚になりました」。産休中の先輩へ