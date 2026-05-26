休日最終日の夜や休日明けの朝、「仕事に行きたくない」と憂うつな気持ちになることもあるでしょう。そんな誰もが抱えやすい“やる気が出ない問題”に対する、意外でユニークな対処法を描いたB.B軍曹さんの作品『夫がやってるズルい対処法』が、多くの共感を集めています。【漫画】「夫がやってるズルい対処法」（全編を読む）作者は「明日からの仕事が憂鬱すぎる」と気分が沈み、やる気が出ない様子です。憂うつな気持ちを夫・髭