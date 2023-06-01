緊急事態を発出した旅客機が緊急着陸です。25日、羽田空港発・福岡行きのスカイマーク19便が、タイヤにトラブルが見つかったため緊急着陸しました。捜査関係者によりますと、「離陸する際、滑走路にタイヤのゴム片が落下していた。バーストの可能性あるため羽田に戻ると連絡があった」という通報があったということです。航空機は一時緊急事態を発出していましたが、午後6時前、無事に着陸しました。後ろ左側のタイヤは潰れている