21:00 メキシコ貿易収支（4月） 予想N/A前回59.32億ドル 22:00 イスラエル中銀政策金利（5月） 予想3.75%前回4.0%（基準金利) メモリアルデーのため米国市場休場 バンクホリデーのため英国市場休場 ※予定は変更されることがあります。