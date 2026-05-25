記事ポイント全国500人調査で88.2%が梅雨前の片付けを希望、最も整えたい場所1位はクローゼット（26.8%）湿気やカビが原因で廃棄した経験があるものの1位は衣類（22.6%）、2位は布団・毛布（19.9%）処分できない理由の半数超が手続き・費用・時間のハードルで、もったいない精神だけではない実態が明らかに カビやダニが増える梅雨シーズンを前に、片付けや不用品整理を望む生活者が約9割に上ることが、粗大ゴミ回収隊の調査