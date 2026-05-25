人気アイドルの新メンバーオーディションで、最終審査でメンバーが「本当にすみません」と謝罪する異例の展開を迎えた。【映像】まさかの16人➝3人に絞り込み 発表の瞬間「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」が始動し、その第7話が5月2