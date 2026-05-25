アイルランドの乳製品メーカー・ケリー・デイリー・アイルランドは、このほど社名を「Kinisla」に変更するとともに、3億ユーロ（約500億円）の投資と100人の雇用創出の計画を明らかにした。1972年にアイルランド・ケリー州で設立された酪農協同組合をルーツとする同社は、25年まではケリー・グループの一員だった。5月18日に開催された式典でパット・マーフィーCEOは、昨年の同社売上高は14億ユーロ（約2400億円）となり、堅