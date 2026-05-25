“AI議事録”サービスを手がける「オルツ」の粉飾決算事件をめぐり、金融商品取引法違反の罪に問われた元幹部2人に対し、東京地裁はきょう（25日）、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。AIを使った議事録作成サービス「AI GIJIROKU」を手がける「オルツ」と、その幹部だった浅井勝也被告（46）と有泉隆行被告（53）は、元社長や前社長と共謀し、2024年12月期の決算で、オルツの売り上げを水増しして有価証券報