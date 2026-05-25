コモを率いるセスク・ファブレガス監督が、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得した喜びを語った。24日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が伝えている。コモは24日に行われたセリエA最終節（第38節）でクレモネーゼとアウェイで対戦し、4−1で勝利を収めた。この結果、3位ミランがカリアリに1−2で敗れたことで、4位に浮上し、来シーズンのCL出場が決定。昨季が22年ぶりのセリエAでのシーズンだ