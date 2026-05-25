サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）で優勝を目指す日本代表は25日、千葉市内で本大会へ向けた合宿をスタートさせた。今月3日に右鎖骨を骨折しながらメンバー入りしたMF鈴木唯人（24＝フライブルク）は、ミニゲームではGKを務めるなど対人メニューを避けながら調整。練習後に取材に応じた。負傷しながらつかみ取った、自身初の大舞台への切符。「間違いなく一番大きな舞台。チームとしても個人としても、いい意味で色んな