通貨オプションリスクリバーサル ドル円1.18-1.39円コールオーバー ユーロ円0.82-1.29円コールオーバー ポンド円1.13-1.68円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格