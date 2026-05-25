日本円で60万円近いモデルもあるHPの高級ノートPC「ZBook Ultra G1a」のユーザーが、BIOSアップデートでブートループに陥ったと報告しました。これについてHPが調査を始めています。URGENT: ZBook Ultra G1a BIOS 01.04.05 causing boot freeze - ... - HP Support Community - 9635253https://h30434.www3.hp.com/t5/Business-Notebooks/URGENT-ZBook-Ultra-G1a-BIOS-01-04-05-causing-boot-freeze/td-p/9635253HP ZBook Ultra G1