最先端技術と文化の融合を掛け合わせた新しい産業創出を目指して、2025年4月博報堂が指揮を執り共創型プラットフォーム一般社団法人「Planetary（プラネタリー） Platformers（プラットフォーマーズ） Initiative（イニシアチブ）」（PPI）を設立。社会課題解決へ向けたPPIの様々な取り組みを聞く――。 日本再生は閉塞感打破から ─時代の転換期ということで、これからの産業