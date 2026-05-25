テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は25日の放送冒頭で、レギュラーコメンテーターの元同局社員、玉川徹氏が今週1週間、番組をお休みすると、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が報告した。オープニングトークで羽鳥が、玉川氏不在のコメンテーター席について「玉川さんですけど、ちょっと遅めの冬休みです。今週1週間、お休みでございます」と報告。これに、俳優石原良純が「遅めの冬休み？」とけげんそ