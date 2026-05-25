「中日３−５広島」（２４日、東京ドーム）広島・小園が二回の守備から途中交代した。新井貴浩監督は試合後、「ああいうプレーをされるとチームの士気が落ちる。今日だけじゃないので代えた」と説明。守備に目を向けて、厳しく突き放した。０−２の初回２死一、二塁で鵜飼がゴロで抜けていく左前適時打。この打球に対して遊撃の小園は逆シングルで捕球を試みたが、ボールはグラブの下を通過していった。指揮官は小園の守備に