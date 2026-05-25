©ABCテレビ 山で生きる俳優・東出昌大が都会を生きる芸能人を招き入れ、1泊2日の野営生活をともに過ごしながら、ゲストのメンタルデトックスを目指す”野営ヒューマンドキュメント”『東出昌大の野営デトックス』。 5月25日（月）深夜放送の第４回では、前回に引き続き2人のトップアスリート、プロボクサーの那須川天心、競泳選手の瀬戸大也を迎えた野営生活の模様をお届けする。 ©ABCテレビ 午