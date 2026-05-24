【競馬】優駿牝馬G1（5月24日／東京競馬場・3歳牝馬オープン・芝2400メートル）【映像】笑顔、そして涙…偉業達成で“大歓声”のウイニングラン24日の東京11R・牝馬クラシックの優駿牝馬（オークス）で今村聖奈騎手が騎乗したジュウリョクピエロ（牝3、栗東・寺島、父オルフェーヴル）が優勝。JRA所属の女性騎手として初のJRA・G1勝利に多くのファンから感動の声が上がった。5番人気