「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）今村聖奈騎手が騎乗したジュウリョクピエロが馬群をさばいてＧ１初制覇。今村騎手は女性騎手として初のクラシック制覇を成し遂げたのだが、別角度でＳＮＳが沸いている。同馬のオーナーは近藤健介氏。ソフトバンクの近藤健介外野手とは別人であるが、同姓同名であることから、ＳＮＳでは優勝直後から「コンちゃん、馬主だったの？」「コンちゃん、おめでと」「オーナーの近藤健介さんって