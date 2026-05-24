【モデルプレス＝2026/05/24】俳優の小沢仁志が5月24日、自身のInstagramを更新。高タンパクな朝食を披露し、反響を呼んでいる。【写真】63歳俳優「健康的で全部美味しそう」肉豆腐・ブロッコリーなどズラリの“タンパク質食”◆小沢仁志、品数豊富な“タンパク質食”の朝食小沢は「おはようさん！今朝はタンパク質食で 今日の野球は3時間の試合」「ブルドックスも頑張るが ドジャースも頑張」（※原文ママ）とつづり、テーブルに