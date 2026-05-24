小沢仁志、3時間の野球試合に向けた“タンパク質食”公開「品数がすごい」「アスリート並み」の声
【モデルプレス＝2026/05/24】俳優の小沢仁志が5月24日、自身のInstagramを更新。高タンパクな朝食を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】63歳俳優「健康的で全部美味しそう」肉豆腐・ブロッコリーなどズラリの“タンパク質食”
小沢は「おはようさん！今朝はタンパク質食で 今日の野球は3時間の試合」「ブルドックスも頑張るが ドジャースも頑張」（※原文ママ）とつづり、テーブルに並んだ朝食の写真を投稿。白髪ネギがたっぷり乗った肉豆腐をはじめ、ブロッコリーに半熟卵、蒸し鶏を添えたサラダ、砂肝、鶏ささみの燻製、枝豆入りのひじきの煮物、納豆、キムチといった、筋力維持や疲労回復にぴったりな高タンパクメニューがずらりと並んでいる。大リーグのドジャースへ向けたエールとともに、自身が率いる草野球チーム「ブルドックス」の3時間におよぶ試合を控えていることも明かし、朝からエネルギッシュな様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「品数がすごい」「アスリート並みの高タンパク食」「このパワーフードなら全力で戦えそう」「お酒のアテにもなりそうなセレクトが最高」「健康的で全部美味しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】63歳俳優「健康的で全部美味しそう」肉豆腐・ブロッコリーなどズラリの“タンパク質食”
◆小沢仁志、品数豊富な“タンパク質食”の朝食
小沢は「おはようさん！今朝はタンパク質食で 今日の野球は3時間の試合」「ブルドックスも頑張るが ドジャースも頑張」（※原文ママ）とつづり、テーブルに並んだ朝食の写真を投稿。白髪ネギがたっぷり乗った肉豆腐をはじめ、ブロッコリーに半熟卵、蒸し鶏を添えたサラダ、砂肝、鶏ささみの燻製、枝豆入りのひじきの煮物、納豆、キムチといった、筋力維持や疲労回復にぴったりな高タンパクメニューがずらりと並んでいる。大リーグのドジャースへ向けたエールとともに、自身が率いる草野球チーム「ブルドックス」の3時間におよぶ試合を控えていることも明かし、朝からエネルギッシュな様子を見せている。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数がすごい」「アスリート並みの高タンパク食」「このパワーフードなら全力で戦えそう」「お酒のアテにもなりそうなセレクトが最高」「健康的で全部美味しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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