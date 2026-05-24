歌手で俳優の小柳ルミ子が24日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー（日曜午後1時）に初出演。歌手デビュー55周年、7月2日で74歳を迎えるにあたり、やってみたいことを語った。宝塚音楽学校を首席で卒業しているが、小さい頃から「バレリーナになりたかった。ミュージカルがやりたかった」という。デビュー当時は、「ミュージカルって何？」と周囲から言われていた。「今、73だけど、まだやりたい」と意欲を見せた。番組では、爆笑