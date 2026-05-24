ジュウリョクピエロをG1制覇に導く中央競馬の3歳牝馬クラシック第2弾、G1・オークスは24日に東京芝2400メートルで行われ、ジュウリョクピエロ（寺島）が制した。騎乗した今村聖奈は、女性騎手初のクラシック制覇。歓喜のウイニングランにも注目が集まった。道中は中団を追走したジュウリョクピエロと22歳の今村。直線は末脚全開で、トップでゴールを駆け抜けた。2着馬の鞍上はルメール、3着馬の鞍上はレーン。世界の名手を従え