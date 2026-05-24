原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物＝いわゆる「核のごみ」の最終処分をめぐって、政府は東京都小笠原村の南鳥島の「文献調査」を始めました。調査は4例目となります。【映像】「文献調査」が開始された南鳥島「核のごみ」の最終処分場の選定では20年程度をかけて3段階の調査が行われます。この最初の段階にあたる「文献調査」について、NUMO＝原子力発電環境整備機構は南鳥島の調査を始めました。電気事業連合会・森会