大相撲夏場所千秋楽の２４日、東京・両国国技館で三賞選考委員会が開かれた。技能賞は小結若隆景（荒汐）が無条件で７度目の受賞が決定。１４日目まで大関霧島（音羽山）とともに３敗で首位に立ち、多彩な技を発揮した相撲内容が評価された。敢闘賞は首位を１差で追う幕内義ノ富士（伊勢ヶ浜）、幕内伯乃富士（同）、幕内宇良（木瀬）、幕内琴栄峰（佐渡ヶ嶽）、幕内藤凌駕（藤島）が、いずれも勝った場合に受賞する。殊勲