オークス当日の５月２４日、東京競馬場で行われた最初の芝レースとなった４Ｒ・３歳未勝利（芝１６００メートル＝１８頭立て）は、５番人気のダイヤテソーロ（牝３歳、美浦・牧光二厩舎、父ダノンバラード）が、好位追走から直線で抜け出すと、しぶとく粘って初勝利を挙げた。前日から芝のレースでは直線で内を空ける騎手が多かったが、手綱を執った石橋脩騎手は「（馬場は）そんなに内が悪いわけではない」と、内と外では大きな