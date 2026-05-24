◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月23日東京ドーム）24日の巨人戦に先発する才木は、前回登板の17日広島戦で7回1失点の好投ながら負け投手となり、通算50勝目がお預けになった。カード別最多通算14勝（4敗）の巨人戦で再チャレンジだ。プロ10年目の才木は、実働8年のうち負け越したシーズンが18年（6勝10敗）の1年のみと負け数の少ないのが特徴。目下49勝28敗で24日に勝てば、2リーグ制（50年）以降に入団した生え抜き