女優有村架純（33）が23日、都内でアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード2026」の授賞式にプレゼンターとして参加した。現在、アニメ「進撃の巨人」にはまっているという。「遅ればせながら、こんなにいろいろな点と点が繋がっていく伏線回収だったりとか、熱くなれるアニメーションがあったんだなってすごくびっくりした。もっと早く見ておけばよかった」と話した。齋藤飛鳥、西野七瀬、見取り図らも登場。