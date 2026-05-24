美人勝負師の最終結論熊江琉衣〜オークス編オークスの予想をしてくれた熊江琉衣さんphoto by Goh Fujimaki３歳牝馬クラシックの第２弾、Ｇ?オークス（東京・芝2400ｍ）が５月24日に行なわれます。過去10年の結果を振り返ってみると、１番人気が６勝と強さを誇っていますが、３連単で10万円超えの高額配当が飛び出した年が４度もあるなど、人気薄の台頭も目立つレース。予想のうえでは実績馬を中心にしつつ、波乱が起こること