ラ・リーガ 25/26の第38節 ヘタフェとオサスナの試合が、5月24日04:00にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。 ヘタフェはルイス・バスケス（FW）、エイドリアン・リソ（FW）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ラウル・ガルシア（FW）、アイマル・オロス（FW）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが無く