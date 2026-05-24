◇スペイン1部最終節Rソシエダード1―1エスパニョール（2026年5月23日バルセロナ）レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が23日、リーグ戦最終節となった敵地でのエスパニョール戦でベンチ入りするも2試合連続出番なし。今季は24試合出場で2得点4アシストと不完全燃焼。それでも怪我のないままW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表へと合流することになった。試合は1―1で引き分け、11勝13分け14敗の勝ち