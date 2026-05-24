夫の収入が増えたことで、夫への見方が変わることもあるようだ。投稿を寄せたのは神奈川県の50代女性。夫は造園会社を経営しており、年収は1100万円弱。現在は世帯年収1250万円で、子ども2人を育てている。神奈川県の「片田舎」で一戸建てに暮らしているという女性。「家自体は2100万円弱で中古で購入したので無理は全くしていません」と書いており、確かに住居費は大分安く済んでいるようだ。大学3年生と高校3年生の息子2人がいる