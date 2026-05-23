歌手の和田アキ子（76）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。かつて昭和の大スターから言われた言葉を明かした。和田は自身が緊張しがちであるという話から「ひばりさんにも昔言われたことがあって」と歌手・美空ひばりさん（1989年死去）との会話を回顧。ひばりさんに「緊張するんです」と伝えたところ、「あんたなんで緊張するの？プ