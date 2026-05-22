北朝鮮とロシアの軍事協力が、ついに「海軍護衛付き輸送」にまで発展した可能性が浮上した。北朝鮮専門メディア NK News は21日、日本の防衛省統合幕僚監部の公表資料を分析し、北朝鮮との武器輸送に関与してきたロシア貨物船団を、ロシア海軍艦艇が護衛していたと報じた。報道によれば、5月9〜10日に対馬海峡を通過した船団には、過去に北朝鮮・羅津港で弾薬コンテナ積み込みが確認されていた「アンガラ」「レディR」「マイア1」