川崎重工業がカイ気配スタート。日本経済新聞電子版が２１日の取引終了後、「川崎重工業は半導体大手の米エヌビディアなどと協業する」と報じた。エヌビディアのフィジカルＡＩ技術と融合させた新たなソリューション開発を目指すと伝えている。川重のロボット関連事業への好影響を期待した買いが集まった。記事によると、エヌビディアや米テック企業などとの連携を進めるため、カリフォルニア州に共同開発拠点を開設