ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード帰還が近づいている。今季のレアルはシャビ・アロンソ、アルバロ・アルベロアと青年指揮官の下で混乱気味だったが、これを変えられるのは経験豊富なモウリーニョくらいなのかもしれない。モウリーニョは2010年から3年間レアル・マドリードの指揮官を務めたが、情報サイト『Transfermarkt』はモウリーニョ帰還が迫るタイミングでレアルでの第一次モウリーニョ政権を振り返っている。モウリ