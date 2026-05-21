リクルートは5月13日、「インバウンド市場の注力ターゲット調査2026」の結果を発表した。調査は2025年12月1日〜2026年2月13日、DMO観光地域づくり法人、都道府県庁、観光協会など157団体を対象にインターネットで行われた。○注力市場は台湾・米国が上位、今後はシンガポールが浮上自治体およびDMOが現在注力している市場では、台湾が最多となり、米国、香港が続いた。アジア市場を中心に、滞在日数や消費単価の高い欧米市場も引き