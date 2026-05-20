群馬県総合表彰の表彰式が前橋市内で行われ、受賞した１１２人と５団体に表彰状が手渡されました。 県総合表彰は、消防団の活動や芸術文化、スポーツ指導などの分野で長年にわたり公共の福祉のために尽力した個人や団体を表彰するものです。今年度の受賞者は、女性２７人を含む１１２人と５つの団体で山本知事から各分野の代表者に表彰状が手渡されました。 山本知事は、「世界では戦争や紛争が頻発し急激に変わりつつあ