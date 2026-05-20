19日、自民党のデジタル社会推進本部は、マイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める政策提言を公表した。義務とはなるが罰則はなしとする方針だ。 現在は任意となっているマイナンバーカード。総務省によれば、取得率は4月末時点で82.7%、保有枚数は約1億300万枚となっている。 提言では、国民全員がマイナンバーカードを取得していることが前提であると強調した。義務化