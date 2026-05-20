5月19日、藍住町の小学校で、給食に水道の蛇口から外れた部品が混入しているのが見つかりました。児童らにけがはありませんでした。給食に異物が混入したのは、藍住町の藍住南小学校です。町の教育委員会によりますと、19日の給食の時間、1年生の教室で児童と配膳を行っていた教員が、ワカメうどんの鍋の中に異物が入っているのに気がつきました。すぐに全児童へうどんを食べないように指示し、児童らにけがはありませんでした。異