µë¿©¤Î¤¦¤É¤ó¤Ë°ÛÊªº®Æþ¡¡Íõ½»Æî¾®¡¦»ùÆ¸¤Ë¤±¤¬¤Ê¤·¡ÚÆÁÅç¡Û
5·î19Æü¡¢Íõ½»Ä®¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡¢µë¿©¤Ë¿åÆ»¤Î¼Ø¸ý¤«¤é³°¤ì¤¿ÉôÉÊ¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸¤é¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µë¿©¤Ë°ÛÊª¤¬º®Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Íõ½»Ä®¤ÎÍõ½»Æî¾®³Ø¹»¤Ç¤¹¡£
Ä®¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¤Îµë¿©¤Î»þ´Ö¡¢1Ç¯À¸¤Î¶µ¼¼¤Ç»ùÆ¸¤ÈÇÛÁ·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶µ°÷¤¬¡¢¥ï¥«¥á¤¦¤É¤ó¤ÎÆé¤ÎÃæ¤Ë°ÛÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤°¤ËÁ´»ùÆ¸¤Ø¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¡¢»ùÆ¸¤é¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ÛÊª¤Ï¡¢Ä¾·Â2.5¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ2¥»¥ó¥Á¤Î±ßÃì·Á¤Ç¡¢¿å¤ÎÀª¤¤¤ò¼å¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤Ç¼Ø¸ý¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡ÖË¢Ë÷´ï¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´Íý°÷¤¬¾®³Ø¹»¤ÎÄ´Íý¼¼¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ë¢Ë÷´ï¤¬°ì¤Ä³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÄ´Íý»ÜÀß¤Ç¤â¼Ø¸ý¤ÎÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ´ÍýÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¤ä´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Êµë¿©¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£