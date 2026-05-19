個人事業主になってから、初めてふるさと納税をしようか検討している方も多いでしょう。実質2,000円の自己負担で返礼品を受け取れるお得な制度ですが、上限や手続きなど注意が必要なポイントもあります。今回は個人事業主の方が押さえておきたい、ふるさと納税のメリット・注意点・上限額の目安などを紹介します。※画像はイメージ個人事業主の節約方法としてふるさと納税は王道ふるさと納税では、2,000円を超える寄付をすると、そ