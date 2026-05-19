声優の松本梨香が１９日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ニホンザルのパンチ君がいる千葉県市川市動植物園の猿山に米国籍の男２人が侵入した事件に言及した。ぬいぐるみを抱える姿で世界的な話題となっているニホンザルのパンチ君がいる動物園の猿山に侵入した疑いで、自称米国籍の男２人が逮捕された。１７日午前、１人が猿山に侵入、もう１人がその様子を撮影していたところを職員に取り押さえられ、その後逮捕された。一部