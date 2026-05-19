女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2018年5月28日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝5月はGWなどの連休もあり、家族や恋人と旅行に出かけるには最高の季節ですよね。ですが、楽しいはずの旅行で、ガッカリ事件が起こることも。◆ロマンチックな夜を過ごしたい！脇田えりさん（仮名・34歳）は、友人の紹介で付き合い始めた彼と旅行