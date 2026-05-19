知人とも疎遠に米ニューヨーク州弁護士・小室圭さんの妻で秋篠宮家の長女・小室眞子さんの極秘出産について宮内庁が認めてから1年。渡米してからだと4年半が経った今、夫妻の未来予想図はどうなっていきそうなのか、近況を踏まえてお伝えする。【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう…「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿小室さん夫妻は2021年10月に結婚。翌月に渡米して以降、一度も帰国していない。アメリカでの充実し