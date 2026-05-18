【viviON GAMES】 5月18日 発表 viviONは5月18日、スマートフォン向けゲーム販売サービス「viviON GAMES」の展開を、2026年に予定していると発表した。 「viviON GAMES」は「あのゲームが、スマホで今すぐ。」をブランドメッセージに、「PCゲームをスマートフォンから楽しめる体験」を目指すサービス。ユーザーが気になった作品