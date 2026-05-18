【viviON GAMES】 5月18日 発表

viviONは5月18日、スマートフォン向けゲーム販売サービス「viviON GAMES」の展開を、2026年に予定していると発表した。

「viviON GAMES」は「あのゲームが、スマホで今すぐ。」をブランドメッセージに、「PCゲームをスマートフォンから楽しめる体験」を目指すサービス。ユーザーが気になった作品に出会い、ダウンロードや複雑な準備に時間をかけることなく、より自然にゲームを楽しめる環境づくりを目標としている。

本サービスでは、viviONが持つクラウドゲーミングエンジン「OOParts Engine」を活用し、専用サーバー上でPCゲームを動作させることで、スマートフォンのブラウザからゲームを起動できる体験の実現を目指す。

また、ユーザーにとっての手軽さだけでなく、ゲーム会社やゲームクリエイターにとっての新たな販売機会の創出も目標として掲げている。サブスクリプションモデルではなくゲーム毎の買い切りモデルを採用することで、ゲームの価値を守りながら販売本数に応じた収益を生み出すとのこと。

画面は開発中のイメージ

サービス展開に先立ち、5月22日から24日にわたって開催されるイベント「BitSummit PUNCH」に、viviONの出展が決定。会場では、viviON GAMES の試遊展示に加え、ゲーム会社・クリエイター向けの相談や、ユーザーに向けたサービス紹介を予定している。

【試遊展示タイトル】

※これらのタイトルは「BitSummit PUNCH」会場での先行体験会用にご用意しているものです。「viviONGAMES」サービス開始時の販売ラインナップ、および提供時のクオリティとは異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【事業責任者よりメッセージ】

viviON GAMES は、ユーザーが思ったときにすぐに気軽にスマートフォンで遊べるゲームサービスを目指しています。

私たちが大切にしたいのは、「このゲーム、気になる」と思った瞬間の熱量を、そのままプレイ体験につなげることです。

PC ゲームの作品には、より多くのユーザーに楽しんでいただけるポテンシャルがあると考えています。

スマートフォンという身近な接点を活かしてプレイ環境に変化を起こすことで、暮らしのなかで自然にゲームを遊ぶスタイルを提案し、それぞれの作品の魅力を広げて行きたいと考えています。

ゲーム会社・クリエイターのみなさまにとって viviON GAMES が作品を届けるための新たな選択肢となれるよう 、作品とユーザーが自然に出会える環境づくりに取り組んでまいります。

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