米ホワイトハウスが明らかにした、トランプ大統領と習近平中国国家主席による「北朝鮮非核化目標」の再確認は、平壌にとって衝撃かもしれない。北朝鮮が悲願としてきた「核保有国としての既成事実化」に対し、米中両大国が改めて否定的立場を示したためだ。外交筋の間では、金正恩総書記が強い不快感を示す可能性も指摘されている。ホワイトハウスは17日、北京で14〜15日に開かれた米中首脳会談の結果文書を公表し、「トランプ大統