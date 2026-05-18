【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,526.17 ▼537.29（5/15）NASDAQ：26,225.15 ▼410.08（5/15） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って下落しました。米国の金利が4.5%を上回り、ハイテク株を中心に嫌気され、直近では最高値を更新していたこともあり利益確定売りに押されました。ダウ平均は133ドル安の49,930ドルで取引を開始しました。寄付きがこの日の高値となり、その後は下落を続け、日本