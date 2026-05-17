26-27シーズンの新ユニフォームを発表FC岐阜は5月17日、2026-27シーズン明治安田J3リーグで着用する新ユニフォームのデザイン決定および予約受付が決定したと発表した。ユニフォームコンセプトとして、FP1stとGK1stにはスローガンの「Aim High（エイム ハイ）」から高みを目指し続けることを視覚化したグラデーションのデザインを採用。溶け込んでいく色彩は、限界を決めない可能性の広がりを表している。また、新たな試みとし